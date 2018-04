Inglesas acusadas de estelionato prestam depoimento no Rio

RIO - As advogadas inglesas Shanti Andrews e Rebecca Turner, ambas de 23 anos, foram ouvidas nesta segunda-feira, 17, na 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, no centro. Elas são acusadas de terem forjado o furto de suas bagagens para receber dinheiro do seguro. O Ministério Público Estadual denunciou as duas no último dia 5. Além delas, testemunhas do caso prestaram depoimento à Justiça fluminense.

Shanti e Rebecca responderão em liberdade, mas tiveram os passaportes apreendidos para não deixar o País até o julgamento. A pena para o crime vai até 5 anos de prisão, mas a defesa das inglesas disse que vai tentar a absolvição. Mesmo que sejam condenadas, os advogados esperam que elas não tenham que cumprir pena.