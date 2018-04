Inglesas condenadas a serviço comunitário

As turistas inglesas Shanti Andrews e Rebecca Turner, ambas de 23 anos, foram condenadas a 1 ano e 5 meses de prisão por falsidade ideológica, falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato. A pena, no entanto, foi convertida para a prestação de serviços comunitários. A decisão é do juiz Flavio Itabaiana, da 27.ª Vara Criminal. Cada hora de trabalho comunitário corresponde a um dia de detenção. Se as jovens cumprirem a jornada de sete horas diárias, quatro dias por semana, poderão deixar o país em oito meses e meio. Elas foram condenadas ainda a pagar multa no valor de dois salários mínimos por dia, durante 13 dias - R$ 12.090. Na sentença, o juiz escreveu que levou em conta "que a ré é uma turista estrangeira que estava viajando pelo mundo há nove meses, o que evidencia ter uma situação econômica privilegiada", para fixar a multa para cada uma das jovens. O advogado Eduardo Tomini, que atua na defesa das britânicas, disse que não foi surpreendido pela condenação. "Mas esperava uma decisão mais benéfica", afirmou. A defesa ainda vai decidir se recorre da sentença. A estratégia da defesa foi fazer as inglesas confessarem a tentativa do golpe, com a intenção de terem a pena reduzida. Na segunda-feira, Shanti e Rebecca contaram que tiveram um laptop furtado em 13 de julho, mas que incluíram outros objetos na queixa à polícia para receberem a indenização do seguro da bagagem. Segundo o advogado Lucas Martins Moreira, que também as defende, Shanti e Rebecca receberam a sentença "com alívio". "Elas tinham muito medo de voltar para a prisão." Para o delegado Fernando Vila Pouca, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, a condenação é educativa e pode ajudar a coibir novas tentativas de golpe. "Esse é um golpe que existe. Espero que a notícia da condenação se espalhe."