Iniciada devolução de lixo inglês O navio MSC Oriane partiu ontem do Porto do Rio Grande (RS) com 40 contêineres de lixo inglês. A viagem foi adiada em um dia pelo mau tempo. Antes de seguir para o Porto de Felixstowe, na Inglaterra, o navio fará escala em Santos para recolher 41 contêineres com lixo. Haverá uma segunda etapa de devolução.