Inpe prepara relatório sobre clima na noite do apagão

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prepara uma relatório técnico para o Operador Nacional do Sistema (ONS) sobre as condições atmosféricas no país na noite em que ocorreu o apagão que deixou 18 Estados brasileiros às escuras.

Segundo nota divulgada pelo instituto, os técnicos do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) e do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), analisam os dados sobre os possíveis raios e outros fatores meteorológicos, como intensidade dos ventos e chuvas.

Embora o Inpe afirme ter havido instabilidade atmosférica que causou chuvas fortes, raios e rajadas de vento em localidades do Paraná e São Paulo, e uma tempestade na região próxima a Itaberá, as descargas mais próximas do sistema elétrico estavam a cerca de 30 km da subestação e cerca de 10 km de uma das quatro linhas de Furnas.

EXPLICAÇÃO

Na quarta-feira, o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informou que o blecaute que afetou 18 Estados foi causado por condições atmosféricas adversas que afetaram uma subestação de energia em São Paulo. Raios, chuvas e ventos teriam provocado um curto-circuito nos três circuitos de Itaipu que levam energia às regiões Sul e Sudeste, passando pela subestação de Itaberá (SP).