Inpe registra 287 incêndios no país O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 287 incêndios em todo o país sendo 50 em Rondônia e 44 no Mato Grosso. No Estado de São Paulo, só nesta quinta-feira, foram registrados 11 focos de incêndios. Na região sudeste, o maior número de casos - 23 - estava concentrado em Minas Gerais. O Estado do Rio de Janeiro tinha 15 incêndios. O serviço registra apenas os grandes incêndios. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba registrou nesta quinta-feira um recorde no número de atendimentos para controle de fogo em mato. Foram debelados 14 focos, a maioria próxima da área urbana. Uma das queimadas atingiu área de proteção ambiental próxima do Parque Natural Chico Mendes, na zona norte da cidade. Outro incêndio atingiu as duas margens da Rodovia Castelo Branco, altura do km 90. Na Rodovia João Leme dos Santos, entre Sorocaba e Salto de Pirapora, as chamas consumiam áreas de pastagens e capoeiras.