Inquérito de atropelamento de Rafael Mascarenhas deve ficar pronto na próxima semana

SÃO PAULO - O inquérito sobre o atropelamento e morte de Rafael Mascarenhas, de 18 anos, no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio, deve ser concluído até o final da próxima semana, segundo informações da assessoria da Polícia Civil.

A Polícia Civil aguarda os laudos das perícias do carro do atropelador e da reconstituição, realizada na madrugada da última terça-feira, 27. Algumas contradições precisam ser esclarecidas, entre elas se Rafael Bussamra disputava um racha com os ocupantes de um Honda Civic guiado por um amigo dele.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na reconstituição do atropelamento, Bussamra disse que atropelou o estudante numa curva no fim do Túnel Acústico. Segundo o estudante, o skatista fazia uma manobra com curva muito aberta e não foi possível frear.

PMs

A delegada Bárbara Lomba, da 15ºDP, na Gávea, responsável pela investigação, esteve no Batalhão Especial Prisional, em Benfica, nesta quinta-feira, 29, para ouvir depoimentos dos policiais militares acusados de pedir propina para liberar o carro de Bussamra.

Segundo a polícia, o cabo Marcelo Bingo e o sargento Marcelo Leal decidiram só dar declarações em juízo e não responderam às perguntas da delegada.