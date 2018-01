Inquérito policial do caso Chipckevitch é concluído O inquérito instaurado contra o médico Eugenio Chipckevitch, acusado de atentado violento ao pudor e abuso sexual de pacientes menores de idade, foi concluído nesta quinta-feira pelo delegado Virgílio Guerreiro Neto, do 51º Distrito Policial, do Butantã. Chipckevitch está preso desde 21 de março, graças à divulgação de vídeos com os abusos. Os pais de oito meninos já foram à Justiça acusar o médico.