Inquilino mata idoso por ciúmes em Curitiba

Na tarde desta segunda-feira, 1, o idoso Zaquel Luis Toledo, 76 anos, foi assassinado a golpes de facão em Curitiba, Paraná. O suspeito de ter cometido o crime é Valdir Braga, 71, inquilino da vítima. Valdir desconfiava de uma relação extraconjugal de sua esposa com Zaquel. Valdir e a mulher, Nilde Braga, 50, são casados há 20 anos e moravam nos fundos da casa de Zaquel. Segundo o investigador da Delegacia de Homicídios, Nei Marques Bonfim, o suspeito era extremamente ciumento e suspeitava da traição. Ele matou a vítima, enquanto a esposa estava trabalhando. De acordo com os vizinhos, Valdir fugiu do local de bicicleta. A polícia realiza buscas na região, mas o suspeito ainda não foi encontrado. A arma do crime não havia sido localizada, mas exames do Instituto Médico Legal confirmaram que Zaquel foi assassinado com um facão, e não uma faca convencional.