Inscrição para desconto no IPTU Os paulistanos poderão, a partir de hoje, ser beneficiados com o abatimento de até 50% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE). Até o dia 30, quem possuir créditos na redução do IPTU deve indicar o imóvel a ter abatido o valor do imposto do ano seguinte. O crédito corresponde a parte do valor do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) recolhido por prestadores de serviço cadastrados no sistema de NFE da Prefeitura - até ontem, eram 51.428 estabelecimentos inscritos. Ao pagar por um serviço, como um corte de cabelo, o consumidor deve pedir ao prestador a emissão da NFE. O sistema calcula o valor do ISS devido e o imprime na nota. Após o recolhimento do imposto, o crédito correspondente é destinado aos clientes - 10% para pessoas jurídicas e 30% para pessoas físicas. O acompanhamento dos créditos pode ser feito pelo site.