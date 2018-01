Inspeção passa a valer para placas final 2

Veículos com placas final 2, registrados na capital, têm de hoje até o fim de maio para passar pela inspeção ambiental. Neste mês, também estão liberados os agendamentos para veículos com final 3, cuja inspeção, atrelada ao cronograma de licenciamento do Detran, será liberada em 1º de abril. Proprietários têm os 90 dias que antecedem à data-limite do licenciamento para agendar e realizar a vistoria. Quem não a fizer terá o veículo bloqueado para venda e transferência e estará sujeito à multa de R$ 550. Para agendar a inspeção, o motorista deve entrar no site www.controlar.com.br, imprimir o boleto de R$ 52,73 e pagá-lo no banco. Após a compensação bancária, o motorista agenda dia, local e horário pelo site ou pelo telefone (0xx11) 3545-6868. A Prefeitura reembolsará a taxa a quem fizer o teste no prazo, não tiver dívida com o Município e for aprovado. A inspeção é obrigatória para os veículos movidos a diesel, as motos e os carros fabricados a partir de 2003 - para os fabricados até 2002, as convocações estão restritas a teste com radar que detecta veículos poluidores. Veículos do ano estão isentos.