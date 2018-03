Inspeção terá horários extras para placa de final 1 A Prefeitura de São Paulo e a Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular, vão abrir a partir de hoje 2,8 mil horários extras no posto da Barra Funda, zona oeste, para agendamentos até o fim de abril dos proprietários de veículos com placa final 1. O prazo para a inspeção dos carros e motos final 1 acaba no dia 30 e não será prorrogado. Com a aproximação da data, muitos motoristas vêm enfrentando dificuldades para agendar a vistoria. O posto da Barra Funda terá o horário de funcionamento estendido até as 21h55, de segunda a sábado, e vai abrir meia hora mais cedo, às 6h30. Os outros cinco pontos de inspeção funcionam das 7 às 19 horas. A ampliação de horário é experimental e, segundo a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, vai durar um mês. Em fevereiro e março, cerca de 30% dos horários disponíveis ficaram ociosos. O aumento da demanda neste mês levou ao esgotamento das vagas nos postos da Anchieta, do Parque São Jorge, da Barra Funda e do Jaguaré. Postos da zona leste ainda têm vagas. A secretaria informou que mais de 40% dos carros com placa final 1 não passaram pela inspeção. Quem não fizer ficará impedido de licenciar o carro em 2010.