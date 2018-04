Inspeção terá mais 3 postos

A Controlar, concessionária responsável pela inspeção veicular, informou que três postos serão inaugurados na zona norte da capital até janeiro de 2010. A região hoje não tem nenhum ponto para os testes obrigatórios para carros e caminhões licenciados em São Paulo. O próximo endereço de inspeção a ser aberto, antes previsto para o Parque do Carmo, na zona leste, será na Vila Medeiros, zona norte, mais especificamente na Rua Claudino Pinheiro, 150, em uma área de 8.700 metros quadrados. O posto deve ser inaugurado até o fim de outubro. Os outros dois postos também serão construídos na zona norte. O posto no 341 da Avenida Engenheiro Caetano Álvares terá capacidade para 32.400 inspeções mensais, segundo previsão da concessionária. O terreno dessa unidade terá 4.550 metros quadrados e, na linha de inspeção, serão possíveis realizar testes em seis veículos comuns e uma moto ao mesmo tempo. Antes de o posto da Engenheiro Caetano ser inaugurado, de acordo com a Controlar, um local de testes estará disponível na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 11.701, em um terreno de 5.000m². A capacidade também será de 32.400 inspeções/mês e a inauguração será ainda neste ano. Em julho, diz a Controlar, a capacidade total de atendimentos foi de 366.922 inspeções no mês e foram agendados 191.143 testes. Em agosto, a capacidade foi de 447.300 vagas, mas o balanço de testes será divulgado só na próxima semana. No último balanço, referente ao grupo com placas de final 3, quatro em cada dez veículos não fizeram a inspeção no prazo - ou 77 mil de 195 mil veículos. NOVOS ENDEREÇOS CIVA Pirituba: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.701. Tem capacidade para inspecionar 6 veículos e 1 moto por vez. Capacidade total: 32,4 mil inspeções/mês CIVA Vila Medeiros: Rua Soldado Claudino Pinheiros, 150. Tem capacidade para inspecionar 12 veículos e 1 moto. Capacidade: 54 mil inspeções/mês CIVA Casa Verde: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 341. Tem capacidade para inspecionar 6 veículos e 1 moto. Capacidade: 32.400 inspeções/mês