Inspeção veicular começa na sexta-feira Começa na sexta-feira a inspeção obrigatória dos veículos a diesel em São Paulo. Para fazer a vistoria será preciso pagar R$ 52,73. Os ônibus, caminhões, vans e caminhonetes que usam o combustível podem fazer o agendamento a partir de hoje pelo telefone 3545-6868 ou no site www.controlar.com.br. A marcação deve ser feita até 90 dias após a data-limite do licenciamento do veículo.