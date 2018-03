Inspeções na Linha 4 do Metrô começam na próxima semana A inspeção de segurança das outras dez estações da Linha 4-Amarela do Metrô, que será coordenada por engenheiros do Consórcio Via Amarela, deve começar na próxima semana, informou neste sábado a Assessoria de Imprensa do Metrô. Por determinação do governador José Serra, a diretoria do Metrô solicitou ao consórcio a supervisão de todos os canteiros de obras para verificar as condições de segurança. No entanto, a definição de como isso será feito e o número de engenheiros envolvidos no trabalho deverá ocorrer a partir de segunda-feira. Ainda segundo a assessoria, o objetivo da inspeção é tranqüilizar as pessoas que vivem no entorno das estações. Também para não preocupar os moradores, o Metrô reiterou que os recalques (afundamentos) são normais em obras desse tipo e estão sendo monitorados. Na sexta-feira, o governador afirmou que ainda não há prazo para normalizar a situação no local do acidente porque primeiramente as buscas têm de ser concluídas. A vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), para perícia sobre as causas do desabamento, só será realizada quando o local for liberado, de acordo com o governador.