INSS inocenta servidores e arquiva processo A Corregedoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunicou hoje à superintendência paranaense que três servidores afastados no ano passado para investigação, por terem sido acusados de beneficiar empresas nas contribuições à Previdência Social, fornecendo certidões de débitos negativas, foram inocentados e os processos arquivados. Inicialmente o processo englobava 11 servidores, mas os outros já tinham sido reintegrados ao serviço, também inocentados. A superintendência não comentou a decisão, dizendo não ter ainda conhecimento do parecer da corregedoria. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a portaria inocenta a ex-gerente-executiva do INSS de Curitiba, Laura Cristina Bianco da Costa, e os ex-chefes de Fiscalização, João Élio Graciolli, e de Arrecadação, Sérgio Gavassi Bilotto. Todos tinham sido exonerados dos cargos. Os servidores devem aguardar a conclusão do inquérito instaurado na Polícia Federal para tomar medidas de reparação.