Integrante da comissão de frente da Estácio sofre acidente Um integrante da comissão de frente da Estácio de Sá que sofreu um acidente durante o desfile teve que ser levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, para realizar exames. Jorge Alan de Lima Mansera, de 25 anos, desmaiou após sofrer uma pancada na cabeça, quando a porta do carro onde entrava para trocar de roupas, uma "pirâmide", fechou. A comissão de frente da Estácio de Sá representa as civilizações asteca e maia e os integrantes precisam entrar na pirâmide para trocar a fantasia. O acidente com Mansera ocorreu no momento em que todos se apresentavam à primeira cabine julgadora do quesito e deve tirar pontos da agremiação, vencedora do grupo de acesso em 2006. Com o enredo "O ti-ti-ti do sapoti", a Estácio de Sá conta a história da fruta mexicana que originou o chiclete sabor tutti-fruti e veio para o Brasil trazida pela família real portuguesa.