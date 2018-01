Integrante da Torcida Jovem do Sport é morto em Olinda

SÃO PAULO - Um torcedor do Sport Club Recife foi assassinado com três tiros na noite desta quarta-feira, em Olinda, na região metropolitana do Recife, por volta das 21 horas. José Carlos da Silva, de 36 anos, era "puxador" dos cânticos de uma das principais torcidas organizadas do Nordeste. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

A Associação Torcida Jovem do Sport decretou luto oficial em sua página no Facebook. No texto, afirma que Silva era um patrimônio da torcida e que lutará para não deixar que a figura dele "seja esquecida pela força do tempo" e que os gestos "estarão sempre marcados".

A Torcida Jovem Fanáutico, do Náutico, um dos principais rivais do Sport, lamentou o falecimento do torcedor adversário em sua página no Facebook.

Os três primeiros meses do ano registraram forte aumento na violência em Pernambuco, com 1.522 assassinatos no Estado, contra 1.057 no mesmo período do ano passado, segundo dados a Secretaria de Defesa Social. Somente em março, houve 548 crimes letais, contra 395 mortes no mesmo mês em 2016.

