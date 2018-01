Integrante do BBB assiste aos desfiles Thalita Lippi, do Big Brother Brasil, da TV Globo, aproveitou as poucas horas que teve fora da casa para assistir às apresentações das escolas na Marquês de Sapucaí. Ela ganhou o privilégio de acompanhar os desfiles da primeira noite, anteontem, de dentro do camarote da cervejaria Nova Schin. Debruçada no parapeito do camarote, Thalita acenou e mandou beijos para o público. Ela esteve acompanhada por técnicos do programa.