Integrantes da banda After Death morrem em SE

Ricardo Valota, da Central de Notícias, com Efe,

Os músicos britânicos Leon Villalba e Timothy Kennely, integrantes da banda de rock After Death, morreram hoje afogados em uma praia de Aracaju (SE), informaram fontes oficiais. O corpo de Villalba, guitarrista de 21 anos, já foi encontrado, enquanto seguem as buscas pelo de Kennely, de 18 anos, baixista do grupo.

O corpo de bombeiros da capital sergipana informou que um dos jovens tinha entrado no mar na praia de Atalaia. Ele começou a se afogar, por volta das 14 horas, e o outro entrou na água para ajudá-lo, mas, ambos acabaram morrendo.

Segundo os bombeiros, no momento do incidente não havia condições adversas que indicassem risco para banho na praia. A banda se apresentaria em uma turnê em 23 cidades do País até o próximo dia 21 de fevereiro.

Texto atualizado às 04h15