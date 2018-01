Integrantes da Gendarmeria visitam favela que receberá o papa

RIO - Oito integrantes da Gendarmeria, a equipe de segurança do Vaticano, estiveram na manhã desta quarta-feira, 17, na favela da Varginha, em Manguinhos, zona norte do Rio, que será visitada pelo papa Francisco no próximo dia 25.

Uniformizados e com a identificação da guarda do Vaticano, os gendarmes percorreram os locais em que o papa estará, como a capela da comunidade e o campo de futebol, onde será montada a estrutura que servirá como palanque.

Os membros da Gendarmeria não estavam acompanhados de representantes da Polícia Federal (PF) ou do Exército. Eles deixaram a favela sem dar entrevista.