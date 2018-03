Integrantes do MST invadem áreas no interior de SP e em Pernambuco

Em São Paulo, cerca de 400 integrantes ocuparam uma área da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) na margem do canal de Pereira Barreto, que interliga os reservatórios de Ilha Solteira, na bacia do rio Paraná, e de Três Irmãos, no rio Tietê, no extremo oeste. Um acampamento foi montado também numa área de proteção ambiental de domínio da Marinha,

As áreas ocupadas ontem em Pernambuco ficam no sertão (Fazenda Granja, em Arcoverde), no agreste (Engenho Camaçari, no município de Pombos) e no litoral Sul (Engenho Manguinhos, em São José da Coroa Grande). Segundo o MST, 2.520 famílias foram mobilizadas desde domingo. No ano passado houve 17 ocupações no Estado.