Inteligência zero Uma coisa ficou clara quando colocaram Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy lado a lado numa entrevista coletiva paralela à conferência da FAO, em Roma: o mundo não está malservido só de alimentos. O atual cardápio de chefes de Estado, convenhamos, é de amargar. Se espremer um punhado deles não dá caldo para um Juscelino sequer. Cá pra nós, muito mais duro que comer nas mãos de Bush, Mugabe, Morales, Putin, Chávez, Olmert, Ahmadinejad etc. é viver no deserto de idéias que essa turma dissemina pelo planeta. Lula perdeu a chance de passar por Roma com discurso de titãs: "A gente não quer só comida." Ainda assim, deu pra assoviar e chupar cana na defesa do etanol. Em matéria de presidente, convenhamos, faz tempo que essas convenções globais só nos enchem de orgulho e, ao contrário do que chegamos a pensar um dia, o brilhantismo de FHC pode soar até meio over nessas ocasiões. CONFUSÃO MENTAL "Ele tem cinco ou seis cérebros" Carla Bruni, primeira-dama da França, explicando as dificuldades de seu marido, o presidente Sarkozy, em se fazer compreender. FASHION ACRE O Senado ficou indiscutivelmente mais elegante com os xales de seda de Marina Silva. Comenta-se em Brasília que a ex-ministra recusou três convites para desfilar na São Paulo Fashion Week. Eu, hein! A opção sexual de Cláudia Jimenez sempre foi tratada de forma reservada pela imprensa. Mas, agora que ela arrumou namorado, seus encontros públicos com a ex-namorada viraram notícia sem qualquer constrangimento de gênero. Pode? Ó pai, ó! Cientistas da Universidade da Bahia estão intrigados com o fenômeno das reservas de manganês que o povo descobriu escavando com as mãos, de sol a sol, uma rua a 15 quilômetros de Salvador. Perguntam-se o que será que deu nessa gente pra trabalhar desse jeito? Aí tem! Denúncia Chico Buarque foi flagrado tirando a cutícula em salão de beleza do Leblon. Suas fãs estão inconsoláveis. Façam suas apostas Corre no Rio um bolão diferente. Leva toda a grana quem acertar quantos dias os novos óculos de Carlos Drummond de Andrade vão durar na estátua do poeta, em Copacabana. A que ponto chegamos Para se ter uma idéia da crise de lideranças no Brasil, Paulinho da Força considera-se a bola da vez no jogo de interesses que matou Getúlio, fez Jango renunciar e expulsou Brizola do País. Separação amigável Longe da telinha há quase seis meses, Glória Maria não está sentindo a menor falta da TV. A recíproca é verdadeira.