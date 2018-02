Interdições na Régis e a Fernão Dias continuam na Páscoa

Ao menos duas rodovias federais - Fernão Dias e Régis Bittencourt - têm interdições em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nos últimos meses. Com isso, os motoristas que forem viajar no feriado de Páscoa devem ficar atentos aos desvios nas pistas.

A Rodovia Fernão Dias está bloqueada há mais de um mês na altura do quilômetro 79, em Guarulhos, no sentido Belo Horizonte, em razão de um deslizamento de terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Autopista, concessionária da estrada, o problema provocou deslocamentos na estrutura de um viaduto. Por segurança, a pista foi fechada para avaliação e obras emergenciais que podem levar até seis meses para serem concluídas.

Com isso, do km 90 ao 86, os motoristas seguem apenas pela pista local. Depois, os carros podem continuar a viagem pela avenidas Sezefredo Fagundes, a Estrada Santa Inês e a Estrada da Roseira, na zona norte da capital, até voltarem para a Fernão Dias, já em Mairiporã, na Grande São Paulo.

Os veículos que acessam a Fernão depois do km 86 podem seguir só até o km 79, onde há o bloqueio próximo do deslizamento. A alternativa no local também é a Avenida Sezefredo Fagundes.

Já os veículos pesados têm obrigatoriamente que retornar a São Paulo, segundo a concessionária. Na capital paulista, eles podem seguir pela Rodovia Presidente Dutra e em seguida pela Rodovia Dom Pedro, até Atibaia, ou pelas rodovias Bandeirantes e Anhanguera, até a Rodovia Dom Pedro.

Interdições na Régis Bittencourt

Para quem vai para Curitiba pela rodovia Régis Bittencourt, enfrenta duas interdições: no km 508, região de Cajati, o tráfego está sendo operado em faixa única por um desvio de 500 metros. No local, a passagem era realizada por meio de um viaduto. Porém, um abalo no solo comprometeu as fundações deste viaduto e, por segurança, ele foi interditado.

Segundo a Autopista, que administra a estrada, o outro desvio fica na altura do km 331, na região de Juquitiba, onde o tráfego está operando em pista única, com a montagem de uma faixa reversível, sendo duas faixas no sentido sul e uma faixa no sentido São Paulo. A alteração foi necessária devido às obras que serão realizadas na pista norte (São Paulo). No local, houve um afundamento de pista por conta das fortes chuvas.