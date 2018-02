Interior de MG registra o 4º assalto a banco em 24 horas Mais um assalto foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 7, em Minas Gerais, subindo para 4 o número de ocorrências no interior do Estado em menos de 24 horas. Desta vez, o roubo ocorreu no município de Açucena, no Vale do Rio Doce, região leste do Estado. Um gerente do banco Itaú foi abordado na noite de terça pelos assaltantes, quando chegava em casa e mantido refém até a madrugada. Os criminosos o levaram então até a agência bancária, renderam os dois vigilantes que estavam no local e obrigaram a entrega de R$ 43 mil que estavam nos caixas eletrônicos. Após o assalto, os 5 bandidos fugiram em um carro branco que não foi identificado até o momento. Todo o contingente das polícias militar e civil da região foi mobilizado na busca pelos criminosos. A polícia suspeita que os assaltantes sejam do município de Coronel Fabriciano, na mesma região, e descartou qualquer ligação entre o roubo de hoje e a onda de assaltos registrados ontem nos municípios de Iturama, no Triângulo Mineiro, Riachinho, no noroeste, e São Romão, no norte do Estado, quando três agências do Banco do Brasil foram roubadas. Até o momento nenhum dos assaltantes foi preso. Esta foi a segunda vez que o Estado foi alvo de uma onda de violência praticada por organizações criminosas. Entre os dias 8 e 10 de janeiro, seis agências foram roubadas nos municípios de Brasilândia de Minas, São Gotardo, São Sebastião do Maranhão e Tiros. A violência resultou na morte de três pessoas, além de três policiais feridos e 12 reféns.