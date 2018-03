''Interlocutor'' de Brasília pediu quebra de sigilo

O delegado titular do caso, Hugo Uruguai, vai dizer que o acesso aos dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, e de ao menos outras três pessoas ligadas ao candidato tucano à Presidência, José Serra, foi mesmo uma violação de sigilo. Em Santo André foi registrada a violação do sigilo fiscal de Verônica Serra e de Alexandre Bourgeois, filha e genro de Serra.

Até o momento, a PF não pode fazer a ligação da coleta ilegal desses dados com as informações que integravam um dossiê montado por assessores que trabalhavam para o comitê de campanha da candidata petista Dilma Rousseff. Em depoimento à PF, o contador Antonio Carlos Atella Ferreira disse que pediu os dados fiscais de Verônica, em Santo André, por solicitação de Ademir Estevam Cabral. Atella contou que Cabral o procurou em setembro de 2009 e pediu as declarações de imposto de renda dizendo que eram "para um pessoal de Brasília e de Minas".