Internado em SP, Itamar está com leucemia

Internado no centro de hematologia e oncologia, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde sábado, o ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG) teve diagnóstico de leucemia. Segundo o hospital, "a doença foi diagnosticada bem no seu início e o paciente está se sentindo muito bem com todas suas funções vitais normais" e "terá alta em breve".

De acordo com a assessoria do senador, o incômodo que ele sentiu foi inicialmente atribuído a uma gripe, provocada pelo ar-condicionado do plenário. Só depois de fazer exames de sangue é que a leucemia foi diagnosticada.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) disse ter conversado com Itamar por telefone e informou que ele se licenciará do cargo por 30 dias. Aécio disse aos colegas de plenário que Itamar já deu início ao tratamento e teve uma "reação extraordinária". Contou que ele está bem disposto e poderá voltar a exercer suas funções no Senado em breve.

"Conversei com seu médico agora há pouco. Ele pede que eu comunique a seus pares que estará ausente nos próximos 30 dias. Solicitou a licença oficial da Casa, mas tem plena convicção e a mesma compartilhada pelos seus médicos, dr. Nelson Hamerschlak e dr. Oscar Fernando dos Santos, que superada essa primeira fase, dentro de 30 dias, estará de volta aqui conosco, compartilhando do nosso dia a dia", disse o senador.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amigo e secretário parlamentar de Itamar, o ex-deputado Marcello Siqueira afirmou, em Belo Horizonte, que o ex-presidente recebeu com "tranquilidade" o diagnóstico. "Claro que não é uma notícia boa, mas faz parte da vida", observou Siqueira. "No geral, o estado dele é muito bom. É um sujeito muito forte e agora vai fazer o tratamento. Vamos esperar pela cura."

O presidente do PPS mineiro, Paulo Elisiário, foi surpreendido pela notícia. "Não posso dizer da repercussão porque estou sabendo agora", disse ao Estado. "Obviamente que vai ter um impacto, primeiro um impacto humano, porque é uma pessoa muito querida. E a gente deixa temporariamente de ter uma voz qualificada de oposição ao governo no Congresso."

O primeiro suplente do senador é o ex-deputado José Perrela de Oliveira Costa, o Zezé Perrella, mais conhecido por presidir o clube Cruzeiro. O segundo suplente é a vereadora de Belo Horizonte Elaine Matozinhos (PTB).