Internautas apóiam proibição do fumo em lugares públicos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está certa em propor a proibição do fumo em lugares públicos, de acordo com 78.84% dos leitores do estadão.com.br que responderam à pergunta: "Anvisa quer proibir fumo em lugar público. Você concorda?". Um total de 231 internautas se mostrou a favor da medida, enquanto 62 se posicionaram contra. A agência propõe a proibição total do fumo em bares, restaurantes, danceterias ou qualquer outro local fechado, público ou privado, acabando assim com as áreas reservadas para fumantes e não-fumantes. Segundo o órgão, essa divisão existente hoje não protege o fumante passivo porque a fumaça continua a circular no ambiente. O único local onde o cigarro ficaria permitido seriam em salas especiais, fechadas com porta automática. Além disso, devem ter cartazes com alertas definidos pela agência, cinzeiros com caixa de areia e climatização adequada. Colaborou Simone Iwasso