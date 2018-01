Internautas registram acidente com passarela no Rio

Internautas que passavam pela Linha Amarela no momento da queda de uma passarela sobre veículos, na zona norte do Rio, registraram imagens logo depois do acidente, que ocorreu por volta das 9h15 da manhã desta terça-feira, 28. A estrutura foi derrubada por um caminhão basculante.

Ainda não se sabe se o caminhão trafegava com a caçamba levantada, ou se estava com excesso de altura. Uma placa afixada na passarela diz que a altura máxima permitida no local é de 4,5 metros.

Três dos mortos seriam o motorista de um táxi, o motorista de um Palio prata (atingidos pela estrutura) e um homem que estaria passando a pé na passarela no momento em que a estrutura foi atingida. Ele acabou caindo no rio que separa as duas pistas da Linha Amarela. Ainda não há informações sobre o quarto morto.