Internautas registram caos nas ruas baianas

Moradores de cidades baianas colocam no YouTube e relatam em redes sociais o cenário de caos e medo que o Estado vive com a greve de parte da PM. Cenas do comércio fechado e ruas vazias em diversas cidades, de policiais armados circulando entre os carros e estacionando ônibus no meio da rua para parar o trânsito e até de um suposto arrastão circulam na internet.

Na cidade de Itabuna, o shopping Jequitiba fechou ontem por causa de rumores de tiros que acabaram em gritos e tumulto dentro do estabelecimento, de acordo com a assessoria de comunicação do local. Um vídeo no YouTube registra o momento em que vários carros deixam o estacionamento do shopping. Segundo a assessoria, o lugar foi fechado, em torno das 16h, por causa da confusão e para preservar a integridade física dos funcionários, que foram liberados para voltar para casa mais cedo.

Outro vídeo mostra pessoas saqueando uma loja de eletrodomésticos no bairro de Pirajá, em Salvador: