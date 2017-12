Internet ainda não empossou Perillo

O governador tucano Marconi Perillo assumiu o comando do Estado de Goiás há dois meses, mas no mundo virtual quem continua a reinar é o ex-governador Alcides Rodrigues (PP). Aliados no passado, Perillo e Rodrigues são hoje adversários políticos. Mas em um dos sites do governo de Goiás na internet é difícil encontrar referência ao atual governador.

A foto estampada, tanto no "perfil do governador" quanto na página "fale com o governador", não é a do atual governador - que está à frente do Estado pela terceira vez.

O governador retratado no www.goias.gov.br tem formação em medicina, foi um dos organizadores do PDC em Goiás, partido que depois se transformou em PP, e teve sua trajetória política iniciada como prefeito de Santa Helena de Goiás, passando por deputado estadual e, em 1998, candidato a vice na chapa de Marconi Perillo.

Diferentemente de Rodrigues, Perillo cursou direito. Começou no PMDB e, posteriormente, se transferiu para o PSDB, depois de passar pelo PP.

Para encontrar Perillo no portal é preciso disposição e força de vontade. Ele aparece no "cadastro das autoridades" do poder Executivo, uma espécie de caderno com a função e a data de aniversário dos ocupantes dos principais cargos do governo.

Na galeria dos governadores, a "relação dos governantes de Goiás desde a sua descoberta", como anuncia a lista, Perillo aparece como o governador de 1999 a 2006. No topo está Alcides Rodrigues, cujo mandato começou em 31 de março de 2006 e, para quem acessa o portal, não largou a cadeira até hoje.

A assessoria de imprensa do governador Perillo informou que esse portal na internet é mantido pela Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás. O site da Agência Goiana de Comunicação, com notícias do governador, é o www.noticias.go.gov.br. Entre os links recomendados pelo site, no entanto, aparece o portal que ainda mantém no cargo o adversário de Perillo.

Ainda de acordo com informações da assessoria de imprensa, o secretário de Planejamento, Giuseppe Vecci, já foi avisado sobre o assunto e já determinou a atualização das informações sobre o governo.