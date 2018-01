Internos da Febem provocam incêndio durante rebelião Um interno e um funcionário ficaram feridos em uma rebelião promovida pelos menores da unidade 19 da Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem) do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, no início da tarde deste domingo, 20. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os adolescentes atearam fogo em colchões, mesas e cadeiras, o que acabou provocando um princípio de incêndio. O motim começou por volta das 13 horas e foi controlado uma hora depois, quando o Corpo de Bombeiros controlou o fogo. A unidade tem capacidade para 96 menores e abriga atualmente 90.