Internos da Febem se rebelam em Campinas Os cerca de 72 internos da unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de Campinas, no interior de São Paulo, estão rebelados desde as 16h30 de hoje. O tumulto começou por causa de uma briga entre os menores e, em pouco tempo, os adolescentes tomaram conta da unidade. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. O prédio foi cercado enquanto os menores colocavam fogo nos colchões. Uma explosão chegou a assustar os monitores. Segundo a assessoria da Febem, uma pessoa está sendo feita refém. O diretor da unidade está tentando negociar com os menores rebelados. Ainda de acordo com informações não confirmadas, três jovens estariam feridos.