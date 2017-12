Internos rendem monitores e fogem de fundação no Pará Dois adolescentes infratores renderam cinco funcionários de uma unidade de semiliberdade da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, em Belém, no Pará, no início da noite de terça-feira, 20, segundo informações da GloboNews. Os internos estavam armados com canetas e outros produtos do estoque e ameaçaram quatro monitores e o porteiro da instituição onde estavam internados. As vítimas foram trancadas em um banheiro e tiveram objetos pessoais como celulares, dinheiro e jóias roubados. Os adolescentes levaram ainda computadores, aparelhos de fax e DVD e tentaram roubar uma caminhonete da fundação, arrebentando o portão de saída. Sem conseguir sair com o veículo, eles pularam pelo muro dos fundos do abrigo. Os funcionários da unidade disseram que além da falta de segurança, trabalham em condições precárias de infra-estrutura.