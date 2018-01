Internos se rebelam na Febem de Franco da Rocha Os internos da Febem de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, estão rebelados. Segundo as primeiras informações, três funcionários são reféns dos menores. Um dos reféns estaria ferido. A polícia já está no local negociando o fim da rebelião. A unidade 31 da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, em Franco da Rocha, tem 325 menores internos. Eles reivindicam encontros íntimos, mais tempo para os banhos de sol e o retorno de alguns "líderes" que foram transferidos para a unidade de Vila Maria.