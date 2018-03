Interpretações diferentes da lei geram confusão O Ministério Público decidiu abrir investigação para apurar os gastos de publicidade do governo Lula. Com base nas informações requisitadas ao governo, a subprocuradora eleitoral, Sandra Cureau, disse que deverá pedir providências no prazo de dez dias. "O governo não pode gastar acima do limite previsto em lei de jeito nenhum", disse.