Inundação destrói prédios históricos em São Luís do Paraitinga

Um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do período do café no Estado de São Paulo está sendo destruído pelas águas que inundam a cidade de São Luís do Paraitinga, a 140 km de São Paulo. A cidade tem cerca de 90 prédios tombados pelo patrimônio histórico estadual, que estão localizados na sua área central.

Centro histórico de São Luís do Paraitinga. Foto: Sergio Neves/AE

Pelo menos três casarões localizados na praça Oswaldo Cruz, no centro cidade, e metade da centenária igreja matriz de São Luís de Toloza, já desabaram na manhã deste sábado, e os demais correm risco de desabamento. Outra igreja centenária, a mais antiga da cidade, a Capela das Mercês, também foi atingida pela catástrofe.

Desde a noite de quinta-feira, véspera do Ano-Novo, a cidade está sob as águas do rio Paraitinga, que está oito metros acima do seu nível normal, segundo a Defesa Civil, que calcula que, cerca de quatro mil pessoas estão desabrigadas e isoladas, pois apenas a parte alta da cidade não foi atingida pela enchente. No entanto, pelo menos 60% da população, de 10,9 mil habitantes, estão sendo prejudicados direta ou indiretamente pelas chuvas.

O acesso à cidade só pode ser feito por helicóptero. Desde a manhã de hoje, homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e do Exército iniciaram o resgate dos moradores que continuam isolados.

Para isso dispõem de cinco barcos e dois helicópteros - um da Polícia Militar e outro da Aviação do Exército. Uma central de operações funciona na Igreja do Rosário e várias residências estão apoiando a operação.

A Câmara local, a Polícia Civil e outras instituições já iniciaram uma campanha de arrecadação de roupas, cobertores, colchões e gêneros alimentícios. Membros de uma companhia de rafting local tiveram papel fundamental no salvamento, durante a madrugada.

"A situação é complicada, mas há uma equipe de mais de 80 homens que estão trabalhando e já está sendo feito o levantamento dos danos e dada toda a assistência às vítimas", disse a coordenadora adjunta da Defesa Civil na região, Major Eliane Nocoluki.

Ainda nesse sábado, por volta das 14h, o Coronel Luiz Marçal Kita, chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, deveria se deslocar até a cidade para verificar "in loco" a situação. De acordo com Eliane Nocoluki, o Governo Estadual vai estudar as formas de ajudar a cidade, inclusive na sua reconstrução.

Cunha

Apesar da trégua dada pelas chuvas, a situação ainda continua crítica no município de Cunha. Por volta das 10h, helicópteros do Exército voaram até o local onde um soterramento provocou a morte de cinco pessoas na manhã de ontem, na tentativa de resgatar os corpos que deverão ser levados para o Instituto Médico Legal de Guaratinguetá.

Chuvas deixam a cidade de Cunha (SP) ilhada. Oswaldo Macedo/Foto Repórter/AE

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são membros de uma mesma família e já foram identificadas. São elas, Manoel Moron Rubres, 76 anos; Érica Rubres Moron, 70 anos; Mário Penha da Silva, 46 anos; Ingrid Rubres Moron, 44 anos; Eduardo Moron Silva, 15 anos e Sabrina Moron Silva, 12 anos. A única sobrevivente, Alice Moron, 41 anos, está internada em no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, onde passou por cirurgia.

A cidade ainda continua isolada por conta de queda de barreiras e de pontes nas estradas que ligam o município a Silveiras e Paraty. No km 37, da rodovia Paulo Virgílio (SP 171), as águas do rio Jacui ainda inundam a estrada, impedindo o acesso à cidade.

O prefeito, Osmar Felipe Neto, sobrevoou o município hoje pela manhã, juntamente com membros da Defesa Civil estadual, para avaliar a situação. "Temos um município muito grande, um dos maiores do Estado de São Paulo. Foram muitas barreiras que caíram. Mas a situação já está sob controle", disse.

Guararema

Bombeiros encontraram, na manhã deste sábado, 2, os corpos de três vítimas do deslizamento de terra que ocorreu na tarde de sexta-feira, 1º, em Guararema, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros continua as buscas, já que uma pessoa continua desaparecida. A cidade está com todos os acessos interditados, já que a chuva provocou a queda de uma barreira no km 75 da rodovia Mogi-Guararema, e interditou o único acesso ao município.

Estradas

Duas rodovias paulistas foram interditadas na manhã deste sábado, 2, devido a erosões e alagamentos, segundo as polícias rodoviárias Federal e Estadual: uma na região de Cunha e a outra em Ubatuba.

Na região de Cunha, a Rodovia Vice-prefeito Salvador Pacettti (SP-171), que liga Cruzeiro a Cunha, no Vale do Paraíba, tem duas áreas bloqueadas: a primeira no quilômetros 44, em decorrência do desmoronamento da cabeceira da ponte de um rio, e a segunda no quilômetro 67, por queda de barreira.

Já a Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), foi totalmente interditada no km 44 devido ao transbordamento de um rio. Quem vai de Ubatuba via Taubaté deverá utilizar a Rodovia dos Tamoios.

(com Rita Cirne, da Central de Notícias)