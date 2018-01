Invasores de hotel de SP serão retirados hoje Mais um dos prédios da região central da capital paulista, invadidos por integrantes do Movimento dos Sem Teto do Centro (MSTC) na madrugada de 19 de julho último, será desocupado, hoje. Cerca de 200 famílias que ocupam o antigo Hotel Santos Dumont, no número 340 da Rua Mauá, serão retiradas a partir das 8h30 por oficiais da Justiça, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Apesar de ainda não saber qual será o destino das famílias que serão retiradas o prédio, a liderança do MSTC promete que será uma saída pacífica: "Nossa luta é pela moradia. Queremos preservar vidas e não perdê-las", afirma Lisete Gomes, uma das coordenadoras. Com o cumprimento dessa decisão judicial, resta apenas a ocupação de uma dos prédios invadidos pelo movimento, naquela madrugada, um edifício residencial, na Rua Aurora, 579. Além desses dois, o MSTC havia invadido, na mesma madrugada, os edifícios do antigo Hotel Danúbio, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio - hoje pertencente à FMU - e do antigo Hotel Téminus, na Avenida Ipiranga. Os que estavam no primeiro foram instalados num alojamento, em terreno da CDHU, em Cidade A.E.Carvalho, na zona Leste. Dos que estavam na Av. Ipiranga, uma parte foi para os prédios das ruas Mauá e Aurora. A outra ficou na Praça da República para chamar a atenção da opinião pública sobre o movimento.