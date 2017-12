Inverno começa nesta quarta, com muita chuva

PORTO ALEGRE - O inverno começa às 20h09 desta quarta-feira, 20, no Brasil e deve alternar ondas de muito frio com períodos de calor. Nos próximos dias, uma forte frente fria provoca bastante chuva no Sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no sul dos Estados do Rio e de Minas. Na maior parte do País, ainda vai fazer bastante frio.

Mas, segundo a empresa Climatempo, não será esse o padrão da temporada. Na verdade, a expectativa é de um inverno típico, sem a influência dos fenômenos El Niño e La Niña. "Nos períodos de muito frio, podemos ter condições extremas, até mesmo com neve", prevê o meteorologista Luiz Fernando Nachtigal, da MetSul Meteorologia, que também admite "temperatura elevada" nos intervalos de calor. Na Região Sul, é provável que períodos quentes evoluam para dias chuvosos, seguidos da chegada de massas de ar polar que tornam os dias frios e secos. Nessas condições, o fenômeno da geada será comum, enquanto o da neve será raro.

As áreas mais altas dos três Estados - como os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e o Planalto Sul de Santa Catarina - são as que enfrentarão frio mais intenso e também as que normalmente já recebem "invasões" de turistas em busca da neve, da sensação térmica rigorosa, limitada ao Sul, e dos prazeres gastronômicos da estação. Por isso, há a disputa pelo título de lugar mais frio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Umidade e frio. A estiagem que castigou regiões agrícolas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também deve dar lugar a um período de precipitações mais regulares, sobretudo a partir de julho. No próximo mês, meteorologistas alertam que a umidade relativa do ar já deve atingir baixos valores em Mato Grosso, Goiás e no Piauí - e há risco de queimadas. Na Região Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a chuva diminui com relação a junho.

Em agosto, a maioria das frentes frias atua apenas no Sul do Brasil. Só dois sistemas devem chegam ao Sudeste, nos primeiros e nos últimos dias do mês. Em setembro, a expectativa é de que o paulistano também tenha de tirar os edredons do guarda-roupa menos vezes.