Investigação é tida como acima de qualquer suspeita

Propriedade do grupo franco-alemão EADS, a Airbus é detida em 25% pela holding Sociedade de Gestão de Participações Aeronáuticas (Sogeade). A empresa é formada pelo grupo Lagardère, com 40% das ações, e pelo Estado francês, que detém 60% dos títulos. Também a Air France, um verdadeiro símbolo nacional, tem como acionista o Estado francês, dono de 17,8% das ações. O somatório de dúvidas poderia bater em cheio na credibilidade do BEA, mas na Europa o órgão é visto como acima de qualquer suspeita. O escritório é o organismo oficial responsável pelas investigações de incidentes e acidentes de aviação civil no país e obedece às normas criadas pela Organização de Aviação Civil Internacional, de 1994. Por princípio, embora seja financiado pelo Estado, o BEA é entidade independente das autoridades francesas. Embora seu objetivo seja identificar as causas e aprimorar a segurança de voos, o BEA também pode servir à Justiça, fornecendo informações técnicas que expliquem as responsabilidades. Na França, a autonomia do órgão não é posta em questão pela imprensa. Seus peritos - 60, de seus 120 funcionários - são tidos como as maiores autoridades em acidentes. Um dos mais respeitados é Alain Bouillard, chefe de Investigações do BEA, célebre no meio por ter sido o autor da instrução que impediu que os aviões Concorde, joia da indústria aeronáutica do país, voltassem a voar depois do acidente do voo AF 4590, em 25 de julho de 2000, em Gonesse. A decisão, que vigorou por 18 meses, contrariava interesses bilionários dos fabricantes, a francesa Aérospatiale e a britânica British Aerospace, além da Air France e British Airways, que detinham o modelo. Outra autoridade respeitada é Paul-Louis Arslanian, diretor do escritório e também do organismo europeu de investigação sobre acidentes aéreos. Orgulhoso de seus 24 anos de experiência, 7 no comando do órgão, Arslanian não aceita contestações sobre sua idoneidade nem mesmo admite que se levante dúvidas sobre a lisura sobre o AF 447. "Nós estamos trabalhando. Quando eu digo: ?Temos 24 mensagens, quer dizer que não tenho uma ou duas mensagens a mais no meu bolso?", afirma. "Nós colocamos tudo na mesa, porque se começar a mentir, ninguém acreditará mais em nosso trabalho. E há 24 anos eu venho mantendo os mesmos métodos."