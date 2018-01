Investigação sobre voo 447 entra em nova fase, diz França

Troadec disse que o BEA trabalha agora junto com especialistas para ter uma ideia mais precisa da provável localização dos destroços que ainda estão no Atlântico. Posteriormente, o escritório pretende lançar uma busca com equipamentos especializados e robôs, para ainda tentar resgatar dados sobre as conversas entre os pilotos e os registros do voo, segundo informações da agência Dow Jones.

A aeronave decolou em junho do Rio de Janeiro com destino a Paris, mas caiu no Oceano Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo. Troadec disse que o BEA, um órgão do governo francês, divulgará um segundo relatório parcial sobre o caso no meio de dezembro.

Troadec estimou que o custo desse terceiro estágio será de 10 a 20 milhões de euros, financiados por uma verba extra do governo francês e em parte com uma contribuição da fabricante de aviões Airbus.

O BEA já informou que pode levar pelo menos um ano e meio até a divulgação do relatório final sobre a queda do avião.