Investigador de Santo André é executado com 12 tiros de fuzil O policial civil Ramiro Diniz Júnior, de 44 anos, foi executado na frente da mulher e dos dois filhos no Dia dos Pais, em Santo André, no ABC. O crime aconteceu domingo à tarde, quando ele chegava em seu açougue e foi morto com 12 tiros de fuzil. O caso pode estar relacionado com a máfia dos caça-níqueis e bingos, além de outros dois assassinatos ocorridos neste ano na mesma cidade. Diniz Júnior, que há dois anos era chefe do Setor de Investigações Gerais (SIG), havia estacionado seu Honda Civic na frente do açougue, na Avenida Itamarati, no Parque Jaçatuba, quando foi surpreendido por um homem vestido de roupa e touca ninja pretas, armado com um fuzil calibre 5,56 mm. Três comparsas estavam com o assassino. No Civic estavam a mulher e os filhos do casal. O assassino se aproximou e sem dizer nada atirou várias vezes. O policial morreu na hora. A mulher e as crianças não ficaram feridas. Um cliente do açougue ficou ferido num dos pés com o estilhaço das balas. Os bandidos fugiram. Um dos homicídios que teria relação com a morte de Diniz Júnior ocorreu no dia 30 de março, no Jardim Irene. O investigador José Carlos dos Santos, de 38 anos, foi assassinado às 9h30 na garagem de sua casa, na Rua Januário Daniel. Testemunhas disseram que ele foi morto por criminosos que estavam num carro prata - Diniz Júnior foi vítima de uma emboscada feita por homens que ocupavam carro da mesma cor. Nada foi roubado de José Carlos, nem mesmo sua pistola calibre . 40. Na noite de 5 de junho, o empresário e proprietário de uma casa de bingo José Maria dos Santos, de 48 anos, foi morto com dois tiros por um bandido na garupa de uma moto, no bairro Jardim. O açougue onde foi morto Diniz Júnior pertencera a José Maria. Atualmente, o local estava em nome da mulher e da sogra do policial.