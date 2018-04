Investigados servidores da Segurança do Rio Os Ministérios Público Federal e Estadual propuseram ação contra sete servidores do alto escalão da Secretaria de Segurança do Rio e contra a Fundação José Pelúcio Ferreira por compras sem licitação de equipamentos de informática e pela contratação de serviços também sem concorrência pública. A ação prevê o bloqueio dos bens dos acusados, ressarcimento ao Estado e demissão dos funcionários públicos. As irregularidades teriam ocorrido em 2003, no governo de Rosinha Garotinho.