Investimento em educação combate desemprego, diz Cristovam Em campanha por São Paulo, o candidato do PDT à Presidência da República, Cristovam Buarque, disse na Central de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical, que o problema do desemprego só será solucionado quando a política econômica do governo estiver voltada para a capacitação do cidadão, que viria com mais investimentos na educação. "Investindo na formação do trabalhador, garantimos uma melhor condição para esse cidadão ingressar no mercado de trabalho", disse Cristovam. Ao responder à pergunta de dois jovens desempregados sobre a democratização no ingresso na universidade, o candidato do PDT enfatizou que antes de democratizar o ingresso, o governo federal deve assumir a responsabilidade pela educação básica, padronizando o ensino médio em todo o País. "Hoje, apenas 1/3 dos brasileiros terminam o ensino médio. Esse número por si só indica que não há democracia na educação. Se as 160 mil escolas no Brasil seguirem um padrão de salários, de formação e de conteúdo, poderemos democratizar o ensino. Para Cristovam investir na educação é um dos melhores caminhos para se criar empregos. "Se construirmos mais 30 mil escolas, teremos empregos para aqueles que a constroem. Para comprar computadores para as escolas, teremos mais empregos nas indústrias de tecnologia. Os uniformes para as crianças vão aumentar também o emprego na indústria têxtil", disse Cristovam enfatizando que a educação será o mote de sua campanha.