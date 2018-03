Ipatinga decreta luto por morte de 11 pessoas em acidente de ônibus

SÃO PAULO - A prefeitura de Ipatinga, cidade da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, decretou nesta segunda-feira, 18, luto de três dias em respeito às vítimas do acidente ocorrido neste domingo, 17.

Um ônibus fretado pela Associação de Pais e Amigos e dos Excepcionais (APAE) caiu numa ribanceira de cerca de 30 metros ao passar pela ponte sobre o Rio Araçuaí, na Rodovia MG-451, em Carbonita. Onze pessoas morreram e 22 ficaram feridas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria da prefeitura, o governador eleito Antonio Anastasia (PSDB) visitou o velório nesta manhã, por cerca de 40 minutos, para prestar solidariedade às vítimas.

Seis vítimas estavam no Ginásio Poliesportivo Sete de Outubro e outras cinco na capela do Cemitério Senhora da Paz. O enterro das vítimas aconteceu no fim da manhã.