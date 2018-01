IPT descarta risco em fórum com fissuras O prédio do Fórum de Execuções Fiscais Estaduais na capital paulista, que apresentava fissuras em dez andares, causadas pelo grande volume de processos no local, foi aprovado pelos técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) após avaliação que durou dois dias. Segundo a diretoria do prédio, os engenheiros constataram alguns trincos e uma fissura, mas descartaram o risco de desabamento.