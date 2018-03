IPTU: nova chance para isento se recadastrar Os proprietários de imóveis que não fizeram o recadastramento no ano passado e perderam a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ainda têm chance de recuperar o benefício. Eles podem ficar livres do imposto ainda em 2007 se acertarem a situação junto à Prefeitura em até 90 dias, contados a partir da data do vencimento que vier no carnê. O procedimento é simples. Com a notificação do pagamento do IPTU em mãos, o dono do imóvel deve acessar, na internet, o endereço www.prefeitura.sp.gov.br/dadoscadastrais. O passo seguinte é imprimir os formulários, preencher os papéis e enviar tudo pelos Correios para a Secretaria Municipal de Finanças (Rua Pedro Américo, 32, 11º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP 01045-010). São isentos de pagar IPTU os donos de imóveis residenciais com valor venal de até R$ 61.240. Pessoas com mais de um imóvel, mesmo que o valor venal seja menor, não são isentas. Saiba mais 1)Não sou isento do IPTU, fiz o recadastramento no ano passado porém não escolhi a data de vencimento do imposto. Quanto meu IPTU vence? Seu imposto vencerá, para pagamento à vista ou em parcelas, no dia 6 de fevereiro e todo dia 6 de cada mês. 2)Até quando vou receber minha notificação de pagamento do IPTU? Depende da data que você escolheu para o vencimento do seu imposto, no recadastramento do ano passado. Os carnês começam a ser enviados no dia 16 de janeiro e o envio termina no dia 12 de fevereiro. 3) Em até quantas vezes posso pagar o IPTU e qual o desconto se eu decidir pagar à vista? O parcelamento máximo é em 10 vezes. À vista, o desconto é de 6% sobre o valor total. 4) Quero pagar parceladamente, mas não quero fazer débito automático. O que faço? Basta pagar a primeira parcela até a data do vencimento e esperar, que os boletos chegarão pelo correio, todos os meses. 5) Gostaria de pagar pelo débito automático, o que fazer? Quando for pagar a primeira parcela, entregue no banco uma filipeta que virá junto com o boleto autorizando o débito automático. O banco entrará em contato com a Prefeitura e avisará que seu imposto vai ser debitado direto de sua conta corrente. 6) Não recebi nenhuma notificação para pagar o IPTU, o que faço? Você deve requerer a segunda via pela internet, no portal da Prefeitura, ou na subprefeitura mais próxima. O não recebimento da notificação não o desobriga de pagar o imposto.