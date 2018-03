Iraniano é encontrado morto em apartamento de luxo em Recife

SÃO PAULO - Foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 13, em seu apartamento, na praia de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco, o corpo do iraniano Bahnan Guerafar, de 71 anos. A morte pode ter ocorrido na última segunda-feira, 11, segundo a polícia.

Ele foi encontrado por volta das 8h30, por um funcionário que chegava para o trabalho. O iraniano estava debruçado na cama, com pelo menos cinco marcas de ferimentos na cabeça, que podem ter sido feitas com um martelo.

Segundo a delegada do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Silvana Lelis, não há sinal de arrombamento do apartamento, pois a porta dos fundos estava destrancada, e por isso requisitou as imagens do circuito interno do prédio para ajudar nas investigações. As imagens devem ser liberadas amanhã.

O funcionário que encontrou o empresário morto continuava no apartamento na tarde de hoje com uma equipe da polícia, que colhe impressões digitais. À noite, peritos vão utilizar o reagente luminol para verificar se houve marcas de sangue que foram limpadas. "Ainda é cedo para se falar em suspeitos, que são muitos, inclusive o próprio funcionário", confirma a delegada.