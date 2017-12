Irlanda realiza nesta sexta referendo sobre casamento gay

DUBLIN - Os irlandeses vão às urnas nesta sexta-feira, 22, para decidir sobre a possibilidade de permitir o casamento gay, apenas duas décadas depois de a Irlanda se tornar o último país da Europa Ocidental a descriminalizar a homossexualidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a influência da outrora poderosa Igreja Católica abalada por escândalos de abuso de crianças, as pesquisas de opinião indicam que a proposta venceria, com uma votação na base de 2 para 1, o que tornaria a Irlanda o primeiro país a aprovar por meio de uma votação popular o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O enorme interesse internacional fez a hashtag #voteyes um dos tópicos de destaque no Twitter.

Milhares de expatriados irlandeses voltaram para tomar parte no referendo, tanto os da Grã-Bretanha como os de lugares distantes do país, como Nova York e Sydney, disseram grupos que incentivam o voto no "sim", usando a hashtag #hometovote.

"Eu votei 'sim' porque todo mundo é o mesmo, então por que não têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa?", disse a dublinense Jennifer Brown, de 21 anos, que votou quando estava a caminho de um exame universitário. "Surpreendentemente alguns dos meus amigos estão contra, mas os que dizem que vão votar 'não' na verdade não estão indo votar."