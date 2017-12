Irlandês é detido com cocaína no Aeroporto do Recife Um irlandês de 19 anos foi preso com três quilos de cocaína no Aeroporto do Recife quando tentava embarcar para Portugal. A droga estava no fundo falso de uma mala. Esta foi a segunda apreensão de cocaína da semana feita pela Polícia Federal no Aeroporto do Recife. Na segunda-feira, uma alemã foi presa com dois quilos da droga também no embarque. Ela escondeu a cocaína na bermuda que usava por baixo do vestido.