Irmã de brasileiro morto nos EUA acusa polícia de negligência

Um brasileiro morto esta semana em um centro de deportação do Departamento de Imigração dos Estados Unidos não recebeu os medicamentos para epilepsia entregues por sua irmã à polícia para que ele fosse tratado, denunciou a mulher nesta quinta-feira, 9. Edmar Alves Araújo, de 34 anos, vivia em Milford, Massachusetts. Ele morreu na tarde de terça-feira depois de ter sido entregue a agentes do departamento de Imigração pela polícia de Woonsocket, no Estado americano de Rhode Island. A polícia deteve Araújo depois de pará-lo no trânsito e descobrir que pesava contra ele uma ordem de deportação emitida em 2002, informou Paula Grenier, porta-voz do Departamento de Imigração. Grenier disse que Araújo estava sob custódia das autoridades federais havia pouco mais de uma hora quando começou a demonstrar "sinais físicos de aflição" e foi levado ao Hospital de Rhode Island, onde faleceu. O Instituto Médico Legal (IML) do Estado aguardava nesta quinta os resultados da autópsia. Irene Araújo, irmã de Edmar, disse ao jornal The Boston Globe que recebeu um telefonema do irmão, dirigiu-se imediatamente à delegacia e entregou aos policiais os medicamentos para tratar a epilepsia do irmão. A polícia, entretanto, recusou-se a receber os remédios sob a alegação de que Edmar poderia comunicar aos agentes carcerários a eventual necessidade de algum medicamento, relatou ela. Na manhã do dia seguinte, um amigo tentou novamente entregar os medicamentos, mas foi informado que Edmar havia morrido. A polícia de Woonsocket ainda não se pronunciou sobre o assunto. Grenier recusou-se a comentar a alegação da irmã. Segundo ela, o incidente será investigado, mas a corregedoria da polícia e a procuradoria-geral local ainda não foram acionadas. Edmar Alves Araújo vivia nos Estados Unidos havia cinco anos. Ele trabalhava como frentista e pintor, disse a irmã. Ele tem um filho de 13 anos que mora na Itália.